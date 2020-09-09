Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США полицейский расстрелял подростка с аутизмом

9.9.2020 20:33

Фото: lifedon.com.ua



Пострадавший подросток с многочисленными ранениями был доставлен в больницу.



Врачи диагностировали у мальчика повреждения в области плеча, обеих лодыжек, а также кишечника и мочевого пузыря, передают американские СМИ.



Как стало известно, инцидент произошел еще 4 сентября в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). По предварительным данным, прибывший на вызов сотрудник полиции несколько раз стрелял в 13-летнего подростка, страдающего от аутизма, сообщает телевизионный канал КUTV.



Известно, что полицейских и службу экстренного реагирования в тот день вызвала мать 13-летнего Линдена Кэмерона. При этом она заранее проинформировала их о том, что ее сын страдает синдромом Аспергера - одной из форм аутизма. Женщина обратилась в оперативные службы из-за нервного срыва, который случился у подростка.



По словам матери, сотрудники полиции были осведомлены об особенностях психики ее сына. Кроме того, ребенок был безоружен. Женщина просила лишь помочь доставить его в больницу. Однако вместо этого она услышала, как силовики приказали мальчику опуститься на землю, а потом - несколько выстрелов.



Мать Кэмерона сообщила, что ее сын в результате был доставлен в больницу с многочисленными огнестрельными ранениями.



В местном полицейском управлении, прокомментировав инцидент, пояснили, что поступил сигнал о вооруженном подростке. По их данным, мальчик с нервным приступом угрожал "нескольким людям оружием". Вместе с тем, сведений о том, что какое-либо оружие было найдено на месте происшествия, нет.



Автор: Злата Богатова

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