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В России суточное число заражений COVID оказалось максимальным с середины августа
12:19
Фото: smi2.net
За последний день в стране было выявлено еще 5 218 человек, инфицированных коронавирусом. Как следует из последних данных, которые опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением COVID, уровень суточного прироста стал максимальным с середины августа.
Днем раньше в России зафиксировали 5 099 новых случаев инфицирования, 7 сентября - 5 185, 6 сентября - 5 195, а 5 сентября - 5205. На текущий момент показатели ежесуточного прироста выявленных заражений стал самыми высокими с середины августа.
В общей сложности за период с начала пандемии в стране коронавирусом уже заразились 1 041 007 человек. В мире число заболевших COVID-19 сейчас составляет 27,58 млн. В лидерах по-прежнему остаются Соединенные Штаты, где зафиксировали 6,32 млн инфицированных, а также Индия и Бразилия, в которых коронавирус подтвердился у 4,37 млн и 4,16 млн человек соответственно.
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