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Алексиевич не стала давать показания в СК Белоруссии
26.8.2020 21:37
Фото: udf.by
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, вызванная ранее на допрос в Следственный комитет Белоруссии, отказалась дать показания.
Покинув здание, писательница пояснила, что решила воспользоваться "правом не свидетельствовать против себя".
По словам Светланы Алексиевич, она также не согласилась давать подписку о неразглашении. Как подчеркнула нобелевская лауреатка, она не считает, что занимается чем-то незаконным. Белорусская писательница отметила, что сейчас остается в статусе свидетеля. Не исключено, что Следственный комитет вновь вызовет ее на допрос.
До того, как войти в здание СК, Алексиевич прокомментировав обстановку в стране. По мнению известного литератора, белорусская оппозиция не сможет самостоятельно урегулировать ситуацию. Писательница заявила, что сейчас крайне важна "мировая поддержка", и возможно, со стороны России, учитывая, что президент РБ Александр Лукашенко, отказываясь от любых контактов с иностранными политиками, в последнее время разговаривает лишь с главой РФ Владимиром Путиным.
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