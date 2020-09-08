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В Лондоне за 943,2 млн рублей продали Bugatti короля Леопольда III
09:33
Фото: bugattipage.com
В столице Великобритании состоялись торги, на которых был выставлен раритетный спорткар, принадлежавший в прошлом бельгийскому королю Леопольду III (1901-83).
В результате автомобиль Bugatti Type 59, созданный в 1934 году, ушел с молотка за £9,535 млн (943,22 млн рублей), передает The Brussels Times.
Известно, что бельгийский король Леопольд III испытывал особую страсть к моделям Bugatti. Он приобрел этот спортивный автомобиль в 1937 году. Позже машина принадлежала еще трем различным владельцами, но никто из них не подвергал ее каким-либо переделкам.
Стоит отметить, что на торгах в Лондоне был установлен новый рекорд для марки Bugatti. До Второй мировой войны такие спорткары являлись лидерами в сравнении с другими гоночными машинами. Автомобиль входил в состав команды Bugatti, которая выступала на чемпионате Европы Гран-при 1934−1935 годов.
Минувшим летом в Лондоне на аукционе Sotheby's за £2,23 млн ($2,9 млн) были проданы три произведения Бэнкси, сюжет которых посвящен миграционному кризису в Европе.
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