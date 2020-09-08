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Марокко открывает границы для российских туристов с 10 сентября
8.9.2020 21:07
Фото: voskhodinfo.su
Власти Марокко приняли решение об открытии границ для иностранных туристов, включая граждан РФ, начиная с 10 сентября.
Об этом сегодня сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Для тех, кто собирается въехать в Марокко, будет необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, а также подтвердить бронирование в гостинице. Кроме того, иностранцам нужно тщательно соблюдать все медико-санитарные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.
Туристам напомнили, что пока прямого авиасообщения между РФ и Марокко еще нет. желающим посетить эту страну придется осуществить перелет с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билета в одну сторону составит при этом около 73 тыс. рублей.
На прошлой неделе глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому возобновляется международное авиасообщение по трем направлениям. Самолеты в Египет (Каир) будут отправляться три раза в неделю, в ОАЭ (Дубай) и Мальдивы (аэропорт Велана) дважды в неделю.
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