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Марокко открывает границы для российских туристов с 10 сентября


8.9.2020 21:07
Марокко открывает границы для российских туристов с 10 сентябряФото: voskhodinfo.su

Власти Марокко приняли решение об открытии границ для иностранных туристов, включая граждан РФ, начиная с 10 сентября.

Об этом сегодня сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Для тех, кто собирается въехать в Марокко, будет необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, а также подтвердить бронирование в гостинице. Кроме того, иностранцам нужно тщательно соблюдать все медико-санитарные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.

Туристам напомнили, что пока прямого авиасообщения между РФ и Марокко еще нет. желающим посетить эту страну придется осуществить перелет с пересадкой в Стамбуле. Стоимость билета в одну сторону составит при этом около 73 тыс. рублей.

На прошлой неделе глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому возобновляется международное авиасообщение по трем направлениям. Самолеты в Египет (Каир) будут отправляться три раза в неделю, в ОАЭ (Дубай) и Мальдивы (аэропорт Велана) дважды в неделю.

Автор: Злата Богатова

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