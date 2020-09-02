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Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
11:51
Фото: nv.ua
Представители отечественного туристического бизнеса назвали долгожданным известие о возобновлении авиасообщения с Мальдивами и ОАЭ, однако рейсы в Каир - единственный пока город в Египте, ситуацию особо не изменят, передает агентство "Интерфакс".
Как заявил гендиректор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов, добираться из Египта в Хургаду и Шарм-аль-Шейх "дорого и неудобно", поэтому возобновление рейсов в этом направлении обстановку особо не изменит. По его словам, все ожидают открытия полетов на популярные у россиян курорты.
Арутюнов и его коллеги также выразили мнение о том, что объем перевозок пока очень мал. Авиакомпаниям как правило достаточно двух-трех суток, чтобы начать осуществлять рейсы, поэтому по путевкам все станет известно уже в самое ближайшее время.
Сегодня, 3 сентября, глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому возобновляется международное авиасообщение по трем направлениям. Самолеты в Египет (Каир) теперь будут отправляться три раза в неделю, в ОАЭ (Дубай) и Мальдивы (аэропорт Велана) дважды в неделю.
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