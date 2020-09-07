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Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС в связи с делом Навального
20:10
Фото: smi2.net
Реакция государств, входящих в Евросоюз, на ситуацию с экстренной госпитализацией основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, последует сразу после того, как Москва даст объяснения по поводу случившегося.
Как заявила Ангела Меркель, ответ будет общим для стран ЕС, передает агентство DPA.
На заседании парламентской фракции ХДС/ХСС Ангела Меркель подчеркнула, что на данный момент не готова увязывать дело российского оппозиционера с "Северным потоком - 2". Как передает агентство DPA со ссылкой на неназванных участников заседания, германский канцлер "пока не сформировала окончательное мнение".
По словам германского канцлера, необходимо сейчас "внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры по ЕС". Представительница официального Берлина отметила, что следующим шагом "должны стать объяснения России". После этого в Евросоюзе подготовят общее решение.
Ранее в Бундесвере не стали разъяснять выводы об отравлении Навального, сославшись на необходимость соблюдать условия секретности по этому делу. Администрация Института фармакологии и токсикологии ВС Германии отказалась разрешить интервью с сотрудниками учреждения.
Напомним, накануне врачи берлинской клиники "Шарите" рассказали о том, что вывели российского политика Алексея Навального из состояния искусственной комы. Пациента сейчас постепенно готовят к отключению от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщило медицинское учреждение.
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