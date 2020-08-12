ИнтерНовости - новости в стране и мире
Врачи вывели Навального из комы
Врачи вывели Навального из комы
В Японии более 1,6 млн человек эвакуируют из-за приближения тайфуна
В Японии более 1,6 млн человек эвакуируют из-за приближения тайфуна
Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Врачи вывели Навального из комыВрачи вывели Навального из комы
Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемииГлава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии
СМИ: В Минске похитили Марию КолесниковуСМИ: В Минске похитили Марию Колесникову
В Японии более 1,6 млн человек эвакуируют из-за приближения тайфунаВ Японии более 1,6 млн человек эвакуируют из-за приближения тайфуна
Названы обладатели «золотых паспортов» КипраНазваны обладатели «золотых паспортов» Кипра

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Врачи вывели Навального из комы


21:12
Врачи вывели Навального из комыФото: germanoncology.ru

Врачи берлинской клиники "Шарите" сообщили о том, что вывели российского политика Алексея Навального из состояния искусственной комы.

Сейчас пациента постепенно готовят к отключению от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает медицинское учреждение.

В заявлении немецких медиков отмечается, что Алексей Навальный "реагирует на словесные стимулы". Вместе с тем, пока еще слишком рано делать какие-то прогнозы, а также давать оценку долгосрочным последствиям "тяжелого отравления".

По мнению берлинских специалистов, состояние Навального в последние дни улучшилось. В сообщении отмечается, что представитель больницы "Шарите" поддерживают связь с супругой пациента Юлией Навальной. Все публикации, связанные с состоянием политика, происходят лишь после получения ее согласия.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о том, что будет удовлетворен запрос о правовой помощи, поступивший ранее со стороны властей РФ.

В это время Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обратился в Мосгорсуд с просьбой отменить решение районного суда, который отказал в жалобе на бездействие СКР. Речь идет о заявлении об отравлении оппозиционера Алексея Навального, которое представители ФБК подали еще в конце августа.

По мнению российских специалистов, у оппозиционера, страдающего от хронического панкреатита, произошло нарушение углеводного баланса. Омские и столичные лаборатории не выявили никаких отравляющих веществ в организме пациента. Не принесла результатов и проверка, которую ранее осуществили правоохранительные органы - каких-либо оснований для возбуждения уголовного дела они не обнаружили.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

В Киеве инициируют заседание Контактной группы по урегулированию в ДонбассеВ Киеве инициируют заседание Контактной группы по урегулированию в Донбассе
В Кении продолжают находить неопознанные телаВ Кении продолжают находить неопознанные тела
Избитый в Москве антифашист Сутуга скончался в больницеИзбитый в Москве антифашист Сутуга скончался в больнице
Врачи вывели Навального из комыВрачи вывели Навального из комы
Трамп собирается лишить финансирования города, участвовавшие в беспорядкахТрамп собирается лишить финансирования города, участвовавшие в беспорядках

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru