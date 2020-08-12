Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Врачи вывели Навального из комы

21:12

Фото: germanoncology.ru



Врачи берлинской клиники "Шарите" сообщили о том, что вывели российского политика Алексея Навального из состояния искусственной комы.



Сейчас пациента постепенно готовят к отключению от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает медицинское учреждение.



В заявлении немецких медиков отмечается, что Алексей Навальный "реагирует на словесные стимулы". Вместе с тем, пока еще слишком рано делать какие-то прогнозы, а также давать оценку долгосрочным последствиям "тяжелого отравления".



По мнению берлинских специалистов, состояние Навального в последние дни улучшилось. В сообщении отмечается, что представитель больницы "Шарите" поддерживают связь с супругой пациента Юлией Навальной. Все публикации, связанные с состоянием политика, происходят лишь после получения ее согласия.



Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о том, что будет удовлетворен запрос о правовой помощи, поступивший ранее со стороны властей РФ.



В это время Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обратился в Мосгорсуд с просьбой отменить решение районного суда, который отказал в жалобе на бездействие СКР. Речь идет о заявлении об отравлении оппозиционера Алексея Навального, которое представители ФБК подали еще в конце августа.



По мнению российских специалистов, у оппозиционера, страдающего от хронического панкреатита, произошло нарушение углеводного баланса. Омские и столичные лаборатории не выявили никаких отравляющих веществ в организме пациента. Не принесла результатов и проверка, которую ранее осуществили правоохранительные органы - каких-либо оснований для возбуждения уголовного дела они не обнаружили.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20:20 Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии

Глава ВОЗ призвал мир готовиться к новой пандемии 14:09 СМИ: В Минске похитили Марию Колесникову

СМИ: В Минске похитили Марию Колесникову 09:05 Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

Индия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом 08:03 В Подмосковье двух мужчин убили в драке у кафе

В Подмосковье двух мужчин убили в драке у кафе 07:35 Депардье принял православие