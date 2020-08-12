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Врачи вывели Навального из комы
21:12
Фото: germanoncology.ru
Врачи берлинской клиники "Шарите" сообщили о том, что вывели российского политика Алексея Навального из состояния искусственной комы.
Сейчас пациента постепенно готовят к отключению от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщает медицинское учреждение.
В заявлении немецких медиков отмечается, что Алексей Навальный "реагирует на словесные стимулы". Вместе с тем, пока еще слишком рано делать какие-то прогнозы, а также давать оценку долгосрочным последствиям "тяжелого отравления".
По мнению берлинских специалистов, состояние Навального в последние дни улучшилось. В сообщении отмечается, что представитель больницы "Шарите" поддерживают связь с супругой пациента Юлией Навальной. Все публикации, связанные с состоянием политика, происходят лишь после получения ее согласия.
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о том, что будет удовлетворен запрос о правовой помощи, поступивший ранее со стороны властей РФ.
В это время Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обратился в Мосгорсуд с просьбой отменить решение районного суда, который отказал в жалобе на бездействие СКР. Речь идет о заявлении об отравлении оппозиционера Алексея Навального, которое представители ФБК подали еще в конце августа.
По мнению российских специалистов, у оппозиционера, страдающего от хронического панкреатита, произошло нарушение углеводного баланса. Омские и столичные лаборатории не выявили никаких отравляющих веществ в организме пациента. Не принесла результатов и проверка, которую ранее осуществили правоохранительные органы - каких-либо оснований для возбуждения уголовного дела они не обнаружили.
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