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В Бундесвере не стали разъяснять выводы об отравлении Навального
10:45
Фото: prozhelezu.ru
В Германии отказались давать какие-либо объяснения по поводу исследований, в результате которых было установлено отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
В Бундесвере пояснили, что это связано с соображениями секретности.
Представители Института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии - Бундесвера - отказались давать какие-либо комментарии по поводу причин госпитализации российского блогера Алексея Навального.
Как передает телевизионный канал RT, соответствующий ответ был дан на его запрос. По словам официального представителя учреждения, отказ от комментариев обусловлен необходимостью соблюдать секретность этих сведений.
Кроме того, руководство Института фармакологии и токсикологии ВС ФРГ не разрешило каналу провести интервью с сотрудниками учреждения, которые могли бы обладать информацией об отравлении Навального.
Ранее врачи берлинской клиники "Шарите" вывели российского политика Алексея Навального из состояния искусственной комы. Пациента сейчас постепенно готовят к отключению от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщило медицинское учреждение.
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