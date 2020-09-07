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Ефремова признали виновным и осудили на 8 лет


15:08
Ефремова признали виновным и осудили на 8 летФото: sledcom.ru

Решение по тому резонансному делу вынес сегодня столичный Пресненский суд, передает ТАСС.

Сразу после оглашения приговора актера Михаила Ефремова, обвинявшего в смертельном ДТП, взяли под стражу.

Оглашая вердикт по этому делу, судья объявила о том, что Михаилу Ефремову назначается наказание в виде лишения свободы на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима. Сразу после этих слов артиста прямо в зале суда взяли под стражу. Ефремов, прибывший на заключительное заседание без вещей и слушавший судью без каких-либо эмоций, протянул руки конвоиру, который надел на него наручники.

Суд счел, что исправление актера не представляется возможным, если он не будет изолирован от общества. Согласно приговору, Ефремов был также на три года лишен права управлять автомобилем. С артиста в пользу старшего сына Сергея Захарова, погибшего в ДТП, взыскали 800 тыс. рублей.

Отмечается, что при вынесении приговора суд учитывал положительные характеристики Ефремова, признание им вины, наличие детей, а также участие в благотворительности.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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