ИнтерНовости - новости в стране и мире
Лукашенко назвал правильным задержание Колесниковой
Лукашенко назвал правильным задержание Колесниковой
В новом сезоне БДТ представит Шекспира под музыку Шнурова
В новом сезоне БДТ представит Шекспира под музыку Шнурова
Замглавы Минэнерго задержан после допроса
Замглавы Минэнерго задержан после допроса
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС в связи с делом НавальногоМеркель анонсировала совместную реакцию ЕС в связи с делом Навального
Замглавы Минэнерго задержан после допросаЗамглавы Минэнерго задержан после допроса
Установлено местонахождение задержанной на границе КолесниковойУстановлено местонахождение задержанной на границе Колесниковой
Ефремова признали виновным и осудили на 8 летЕфремова признали виновным и осудили на 8 лет
Историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам за госизменуИсторика Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам за госизмену

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам за госизмену


14:59
Историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам за госизменуФото: hibiny.com

В Москве вынесен приговор по делу военного историка, капитана ВС РФ в запасе Андрея Жукова, который обвинялся в государственной измене.

Как стало известно, он был признан виновным и осужден на 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии.

Вердикт по делу Андрея Жукова вынес сегодня, 8 сентября, Московский городской суд, передают российские СМИ. Учитывая статью, по которой обвинялся военный историк, заседание проходило при закрытых дверях.

Известно, что Жуков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Оглашая приговор, судья Андрей Суворов зачитывал лишь вводную и резолютивную части вердикта из-за наличия в материалах этого дела секретных сведений.

Обвинение запрашивало для историка наказание в виде семнадцати лет с отбыванием в колонии строгого режима, тогда как адвокаты во время слушаний настаивали на том, что Жукова стоит полностью оправдать. После вынесения приговора защитники подсудимого выразили намерение попытаться обжаловать решение Мосгорсуда.

Андрей Жуков был задержан около двух лет назад, ему предъявили обвинения в государственной измене. По данным открытых источников, суть этого дела может быть связана с историей Вооруженных Сил РФ и активной деятельностью, которую капитан запаса в последнее время вел в Сети.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Во Флориде найден мертвым автор хита I Like To Move It Эрик МориллоВо Флориде найден мертвым автор хита I Like To Move It Эрик Морилло
В Белграде с возмущением отреагировали на шутку Захаровой о визите их делегации в СШАВ Белграде с возмущением отреагировали на шутку Захаровой о визите их делегации в США
Скончался актер Сергей КолтаковСкончался актер Сергей Колтаков
Захарова извинилась за свой пост о Вучиче в Белом домеЗахарова извинилась за свой пост о Вучиче в Белом доме
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭРоссия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru