Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Историка Андрея Жукова приговорили к 12,5 годам за госизмену

14:59

Фото: hibiny.com



В Москве вынесен приговор по делу военного историка, капитана ВС РФ в запасе Андрея Жукова, который обвинялся в государственной измене.



Как стало известно, он был признан виновным и осужден на 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии.



Вердикт по делу Андрея Жукова вынес сегодня, 8 сентября, Московский городской суд, передают российские СМИ. Учитывая статью, по которой обвинялся военный историк, заседание проходило при закрытых дверях.



Известно, что Жуков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ. Оглашая приговор, судья Андрей Суворов зачитывал лишь вводную и резолютивную части вердикта из-за наличия в материалах этого дела секретных сведений.



Обвинение запрашивало для историка наказание в виде семнадцати лет с отбыванием в колонии строгого режима, тогда как адвокаты во время слушаний настаивали на том, что Жукова стоит полностью оправдать. После вынесения приговора защитники подсудимого выразили намерение попытаться обжаловать решение Мосгорсуда.



Андрей Жуков был задержан около двух лет назад, ему предъявили обвинения в государственной измене. По данным открытых источников, суть этого дела может быть связана с историей Вооруженных Сил РФ и активной деятельностью, которую капитан запаса в последнее время вел в Сети.



Автор: Злата Богатова

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