Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Российский препарат в пять раз снизил смертность от коронавируса

05:35

Фото: centr-o2.ru

Препарат применяется в виде ингаляции



Произведенный в РФ препарат показал очень высокую эффективность при лечении пациентов с подтвержденным COVID-19, пишут "Известия".



Практически сразу после применения сурфактанта-БЛ больным становилось легче.



Как стало известно, благодаря отечественному препарату, который был создан для лечения тяжелых поражений легких, удалось значительно снизить уровень смертности среди пациентов с COVID-19. Как свидетельствует опыт медиков Москвы, Петербурга, Сыктывкара и Тюмени, больным становилось легче практически сразу после ингаляций этого лекарства.



Средство было получено российскими учеными из легких крупного рогатого скота. После того, как сурфактант-БЛ начали применять для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса, число летальных исходов в этой категории сократилось до 14,3%. Стоит отметить, что в среднем в мире уровень смертей среди тех, у кого заболевание протекает в тяжелой форме, составляет около 80%.



После того, как будут завершены исследования сурфактант-БЛ может быть включен в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.



Напомним, не так давно российское ведомство обновило список лекарственных средств, которые рекомендовано использовать для лечения пациентов с COVID-19. В документе, в частности, отмечалось, что препараты лопинавир и ритонавир не помогают, но среди эффективных средств упоминалось лекарство отечественного производства левилимаб.



Автор: Злата Богатова

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