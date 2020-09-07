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В Саудовской Аравии осудили убийц журналиста ХашкаджиВ Саудовской Аравии осудили убийц журналиста Хашкаджи

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В Саудовской Аравии осудили убийц журналиста Хашкаджи


7.9.2020 22:05
В Саудовской Аравии осудили убийц журналиста ХашкаджиФото: vk.com

К двадцати годам тюремного заключения были приговорены пятеро обвиняемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Другие фигуранты также получили серьезные сроки, передает телевизионный канал "Аль-Арабийя".

Как стало известно, суд приговорил пять человек к наказанию в виде двадцати лет лишения свободы, еще один получил десять лет, двое осуждены на семь лет. Личные данные фигурантов этого резонансного дела власти не огласили.

В прошлом Джамаль Хашкаджи в качестве журналиста сотрудничал с американским изданием The Washington Post. Он пропал, явившись в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста журналиста, пришедшая с ним туда 2 октября 2018 года, так и не дождалась его выхода. До настоящего времени останки Хашкаджи так и не были найдены. Предположительно, убийцы могли растворить тело в кислоте.

В Эр-Рияде были вынуждены признать, что Хашкаджи убили их агенты, осуществлявшие операцию, которая была спланирована двумя помощниками наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Власти королевства настаивают, что сам принц к расправе над журналистом не причастен. Вместе с тем, спецслужбы Соединенных Штатов высказывали предположения о том, что подобные действия не могли проводиться без ведома принца.

Автор: Злата Богатова

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