Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье двух мужчин убили в драке у кафе

08:03

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Московской области приступили к выяснению обстоятельств ЧП, в результате которого получили травмы три человека. Для двух пострадавших ранения оказались смертельными.



Предполагаемый виновник потасовки задержан.



Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Подмосковья, трагический инцидент случился возле кафе, расположенного в Шатуре. По предварительным данным, мужчина 1980 г.р., повздорив с посетителями заведения на улице Большевик, нанес им в драке ножевые ранения.



В ходе проверки, к которой после ЧП приступила полиция, установлено, что один из потерпевших, мужчина 1980 г.р., от полученных ранений скончался на месте. Двух пострадавших после драки с поножовщиной, случившейся около кафе на улице Большевик, доставили в больницу. Несмотря на все усилия медиков, один из раненых посетителей скончался вскоре после госпитализации.



По факту гибели двух человек уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Сведений о том, что могло стать причиной конфликта, из официальных источников пока не поступало.



Автор: Злата Богатова

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