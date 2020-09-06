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Депардье принял православие
07:35
Фото: newsoboz.org
Знаменитый французский артист Жерар Депардье принял православное крещение, передает радиостанция Sputnik France.
Как стало известно, церемония проходила в парижском соборе Александра Невского.
Французский артист перешел в православную веру в минувшую пятницу, 4 сентября. На церемонию крещения Жерар Депардье пригласил около тридцати человек.
Актер признался, что в принятии решения о переходе в православие важную роль сыграли связи артиста с представителями православного духовенства, а также "любовь к православной литургии". По словам Депардье, его исповедником будет митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Ранее Депардье успел получить российский паспорт, описав это событие в своей автобиографической книге "Такие вещи". В конце августа в прессе появились сообщения о том, что артист получил участок земли в Белоруссии, в деревне Лапоровичи, расположенной неподалеку от Минска. Среди соседей звезды - знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и ее тренер.
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