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В Белграде неизвестный расстрелял двух человек
6.9.2020 11:33
Фото: vk.com
В столице Сербии в результате стрельбы, которую устроил неизвестный, были ранены два человека.
Один из пострадавших от полученных повреждений скончался, сообщает национальный телевизионный канал RTS.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, что ЧП случилось на территории района Вождовац. Неизвестный мужчина, открывший огонь по двум людям, сразу после инцидента успел скрыться.
Один из раненых, несмотря на все усилия медиков, от полученных повреждений скончался. Состояние второго пострадавшего врачи оценивают как тяжелое.
Полиция ведет поиски стрелявшего, выясняя все обстоятельства случившегося. Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, из официальных источников пока не поступало.
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