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Минск обнародовал запись «перехваченного разговора Варшавы и Берлина»
04:57
Фото: prm.ua
Судя по опубликованной записи, представители Германии и Польши якобы обсуждают фальсификацию результатов исследования отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Материал был обнародован в Telegram-канале "Пул Первого", близком к пресс-службе президента Белоруссии.
Когда речь заходит об Александре Лукашенко, участники беседы называют его "крепким орешком", подчеркивая, что белорусские чиновники оказались "верны" ему.
Как ранее заявил белорусский президент, спецслужбами республики был перехвачен разговор, состоявшийся между представителями Берлина и Варшавы. По словам Лукашенко, в той беседе речь шла о том, как фальсифицировать отравление Навального.
Называя друг друга Ник и Майк, собеседники, говорившие по-английски, в частности, отмечали, что "материалы по Навальному" уже подготовлены, их готовят к передаче в администрацию канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
При этом участники переговоров выражают мнение о том, что следует "отбить охоту сунуть нос в дела Беларуси", подразумевая президента РФ Владимира Путина, а также отмечают, что нужно "утопить его в проблемах".
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