Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter МИД: Запад и НАТО причастны к производству «Новичка»

20:10

Фото: press-az.com



В российском Министерстве иностранных дел обратили внимание на многочисленные заявления, связанные с состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального и являющиеся враждебными по отношению к РФ.



Речь шла о совместном обращении глав МИД Германии и Франции, которое было опубликовано накануне, 4 сентября.



В МИД РФ отреагировали на совместное заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса и его французского коллеги Жана-Ива Ле Дриана. В российском ведомстве отметили, что безапелляционные утверждения о разработке в РФ токсичных химических веществ нервнопаралитического действия, именуемые на Западе "Новичками", отличаются враждебностью.



Однако в действительности в течение многих лет над химическими соединениями такого рода продолжали работать "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", указали в департаменте информации и печати МИД РФ. Кроме того, в Соединенных Штатах, подчеркнули российские дипломаты, разработчикам технологий боевого применения данных веществ ранее выдали свыше полутора сотен патентов.



Накануне, 4 сентября, в своем совместном заявлении руководители германского и французского МИД обратились к Москве с призывом как можно быстрее прояснить детали произошедшего с Алексеем Навальным. В официальном тексте подчеркивалось, что российские власти должны "выявить ответственных, стоящих за этим покушением". Иностранные дипломаты также заявили о применении "боевого нервнопаралитического вещества, относящегося к группе веществ, разработанных Россией".



Ранее страны НАТО потребовали от Москвы раскрыть программу производства "Новичка". Как подчеркивал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, государства блока ведут обсуждения по поводу возможного принятия мер в связи с госпитализацией Алексея Навального.



Автор: Злата Богатова

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