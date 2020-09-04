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МИД: Запад и НАТО причастны к производству «Новичка»


20:10
МИД: Запад и НАТО причастны к производству «Новичка»Фото: press-az.com

В российском Министерстве иностранных дел обратили внимание на многочисленные заявления, связанные с состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального и являющиеся враждебными по отношению к РФ.

Речь шла о совместном обращении глав МИД Германии и Франции, которое было опубликовано накануне, 4 сентября.

В МИД РФ отреагировали на совместное заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса и его французского коллеги Жана-Ива Ле Дриана. В российском ведомстве отметили, что безапелляционные утверждения о разработке в РФ токсичных химических веществ нервнопаралитического действия, именуемые на Западе "Новичками", отличаются враждебностью.

Однако в действительности в течение многих лет над химическими соединениями такого рода продолжали работать "специалисты многих западных стран и специализированных структур НАТО", указали в департаменте информации и печати МИД РФ. Кроме того, в Соединенных Штатах, подчеркнули российские дипломаты, разработчикам технологий боевого применения данных веществ ранее выдали свыше полутора сотен патентов.

Накануне, 4 сентября, в своем совместном заявлении руководители германского и французского МИД обратились к Москве с призывом как можно быстрее прояснить детали произошедшего с Алексеем Навальным. В официальном тексте подчеркивалось, что российские власти должны "выявить ответственных, стоящих за этим покушением". Иностранные дипломаты также заявили о применении "боевого нервнопаралитического вещества, относящегося к группе веществ, разработанных Россией".

Ранее страны НАТО потребовали от Москвы раскрыть программу производства "Новичка". Как подчеркивал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, государства блока ведут обсуждения по поводу возможного принятия мер в связи с госпитализацией Алексея Навального.

Автор: Злата Богатова

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