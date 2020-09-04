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В Кении продолжают находить неопознанные тела


4.9.2020 19:34
В Кении продолжают находить неопознанные телаФото: smi2.net

Останки еще двух человек, личность которых пока остается неустановленной, обнаружили правоохранительные органы Кении в лесу Мау.

С начала года в этом районе было найдено уже более двадцати тел.

Как передает газета The Star со ссылкой на источники в местной полиции, останки двадцати двух человек с признаками криминальной смерти были найдены за последние девять месяцев в лесу Мау. Неизвестные злоумышленники выбрасывали тела вдоль дороги Силибвет-Оленгуруоне.

По данным властей округа, лица, причастные к данным преступлениям, как и их жертвы, не являются жителями того региона. Потому процесс идентификации останков погибших затруднен.

Со слов очевидцев, все жертвы убийств, найденные в том районе, были "раздеты догола и задушены". Невольные свидетели происшествий отмечают: им казалось, что тела "выпали из движущейся машины прямо на обочину дороги".

Как заявил помощник начальника китобенского отделения полиции Ричард Черуйот, первый инцидент такого рода зафиксировали почти год назад. Первый труп нашли вскоре после того, как китайская компания-подрядчик окончила укладку асфальта на дороге, которая соединяет округа Бомет и Накуру.

Автор: Злата Богатова

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