|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кении продолжают находить неопознанные тела
4.9.2020 19:34
Фото: smi2.net
Останки еще двух человек, личность которых пока остается неустановленной, обнаружили правоохранительные органы Кении в лесу Мау.
С начала года в этом районе было найдено уже более двадцати тел.
Как передает газета The Star со ссылкой на источники в местной полиции, останки двадцати двух человек с признаками криминальной смерти были найдены за последние девять месяцев в лесу Мау. Неизвестные злоумышленники выбрасывали тела вдоль дороги Силибвет-Оленгуруоне.
По данным властей округа, лица, причастные к данным преступлениям, как и их жертвы, не являются жителями того региона. Потому процесс идентификации останков погибших затруднен.
Со слов очевидцев, все жертвы убийств, найденные в том районе, были "раздеты догола и задушены". Невольные свидетели происшествий отмечают: им казалось, что тела "выпали из движущейся машины прямо на обочину дороги".
Как заявил помощник начальника китобенского отделения полиции Ричард Черуйот, первый инцидент такого рода зафиксировали почти год назад. Первый труп нашли вскоре после того, как китайская компания-подрядчик окончила укладку асфальта на дороге, которая соединяет округа Бомет и Накуру.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|