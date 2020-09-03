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В Бейруте под завалами обнаружили признаки жизни
15:01
Фото: rtr-vesti.ru
Через месяц после трагедии, случившейся в порту ливанской столицы, под завалами были выявлены признаки жизни, передает Reuters.
По данным агентства, спасатели полагают, что кто-то живой может находиться под разрушенным зданием в районе Геммайзе.
В ходе мероприятий по ликвидации последствий взрыва в столице Ливана спасателями были обнаружены "признаки дыхания и пульса". Как пояснили представители местных экстренных служб, после того, как были зафиксированы показания температурного датчика, к месту вызвали подразделение гражданской обороны.
В настоящее время возле разрушенного здания в районе Геммайзе уже развернули дополнительное освещение. Предполагается, что поисково-спасательная операция может продлиться несколько часов.
В конце августа правительство Ливана опубликовало последние уточненные данные, согласно которым жертвами катастрофы в порту Бейрута стали 190 человек, еще свыше 6,5 тыс. пострадали. В еженедельном отчете отмечалось, что пропавшими без вести до сих пор числятся три человека.
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