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Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 190 человек
30.8.2020 15:42
Фото: lanmedia.fr
Согласно уточненным данным, которые сегодня обнародовало правительство Ливана, в результате катастрофы в порту Бейрута погибли 190 человек.
Как сообщают власти страны, в общей сложности пострадали свыше 6,5 тыс. человек.
В еженедельном отчете, которое подготовило ливанское правительство, также отмечается, что пропавшими без вести до сих пор числятся три человека.
В результате масштабной катастрофы, случившейся в Бейруте 4 августа, без крыши над головой остались не менее 300 тыс. человек. В общей сложности было разрушено или повреждено свыше 50 тыс. зданий, указано в отчете.
Ранее ливанские власти подтвердили сведения о более чем 170 погибших.
В период с 14 по 22 августа спецподразделение инженерных сил ВС Ливана, действовавшее совместно с экспертами из Франции, обнаружило на территории порта еще около восьмидесяти контейнеров с потенциально опасными химикатами.
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