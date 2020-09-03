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В Уганде с начала года родились семь детенышей горной гориллы
3.9.2020 12:54
Фото: funik.ru
Специалисты зафиксировали настоящий беби-бум среди горилл, которые обитают в национальных парках Уганды.
В течение последних шести недель зоологи обнаружили сразу пять новорожденных детенышей горной гориллы.
За период с начала года родились уже семеро таких животных, передает BBC Swahili. Стоит отметить, что на протяжении прошлого года специалисты смогли зафиксировать появление на свет лишь трех горилл. Чем может быть обусловлен такой всплеск рождаемости, зоологи пока ответить не могут.
Свыше 60% доходов, которые Уганда получает от своих охраняемых территорий, приносят туристические поездки в места обитания горилл. В минувшем марте в связи с пандемией коронавируса пришлось закрыть для посещений большую часть туристического сектора страны, но теперь отрасль возобновляет свою деятельность.
С учетом ограничений, призванных не допустить распространение коронавируса, по этим направлениям начали продавать путевки для небольших групп туристов. Во время визитов в национальные парки тщательно соблюдаются меры безопасности, включая ношение защитных масок и социальное дистанцирование.
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