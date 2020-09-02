Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В мире число зараженных коронавирусом превысило 26 млн человек

12:24

Фото: kapital.kz



За период с начала пандемии коронавируса в мире было зафиксировано более 26 млн положительных анализов на СOVID-19.



Количество погибших от этого заболевания сейчас составляет 863 028 человек.



По состоянию на 8:00 четверга, 3 сентября (по московскому времени) в мире коронавирусом были заражены 26 031 410 человек. Как сообщает американский университет Джонса Хопкинса, продолжающий собирать статистику из разных стран, за минувшие сутки количество инфицированных возросло на 281 768.



Число пациентов, скончавшихся от заболеваний, связанных с вирусом, в мире превысило 863 тыс. человек. Признаны выздоровевшими более 17,29 млн заразившихся.



По данным официальной статистики, в трех странах - Соединенных Штатах, Бразилии и Индии диагноз был подтвержден у более чем трех миллионов человек. На четвертом месте - Россия. В нашей стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 009 995 случаев заражения, в том числе, 4 995 - за минувшие сутки.



В РФ второй день подряд увеличивается уровень суточного прироста выявленных случаев. Накануне оперативный штаб сообщил о том, что в стране зафиксировано 4 952 зараженных.



Автор: Злата Богатова

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