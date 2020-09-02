ИнтерНовости - новости в стране и мире
Песков: отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодным
Песков: отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодным
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Ефремов признал вину в смертельном ДТП
В Анкаре осудили отправку Грецией военных на Кастелоризо
В Анкаре осудили отправку Грецией военных на Кастелоризо
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Минфин не планирует вводить налог с продаж на «Авито»Минфин не планирует вводить налог с продаж на «Авито»
Песков: отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгоднымПесков: отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодным
В мире число зараженных коронавирусом превысило 26 млн человекВ мире число зараженных коронавирусом превысило 26 млн человек
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭРоссия возобновляет авиасообщение с Египтом, Мальдивами и ОАЭ
В Екатеринбурге еще одна школа из-за COVID-19 переведена на «удаленку»В Екатеринбурге еще одна школа из-за COVID-19 переведена на «удаленку»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Екатеринбурге еще одна школа из-за COVID-19 переведена на «удаленку»


11:22
В Екатеринбурге еще одна школа из-за COVID-19 переведена на «удаленку»Фото: vk.com

После того, как у одного из сотрудников учебного заведения заподозрили корнавирус, было принято решение о переводе на "удаленку" еще одной школы в Екатеринбурге, передает агентство "Интерфакс".

Как пояснили представители местного департамента образования, дистанционно пока будут учиться ребята из школы № 179.

Учащиеся школы в поселке Северка были вновь переведены на дистанционное обучение согласно предписанию Роспотребнадзора. Причиной этого стал возможный коронавирус у одного из сотрудников образовательного учреждения. В администрации Екатеринбурга отметили, что предписание администрация школы получила 31 августа.

Период дистанционного обучения составит две недели. Всем работникам школы предстоит пройти тестирование на коронавирус.

Ранее по предписанию Роспотребнадзора на удаленный формат учебы были переведены ребята одного из классов екатеринбургской гимназии № 120. Как стало известно, заболеть СOVID-19 мог один из учащихся. Кроме того, две недели дистанционного обучения предстоит и ученикам школы № 148, где предположительно инфицирован один из сотрудников.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Актера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в КоммунаркеАктера Дмитрия Певцова госпитализировали в больницу в Коммунарке
Во Флориде найден мертвым автор хита I Like To Move It Эрик МориллоВо Флориде найден мертвым автор хита I Like To Move It Эрик Морилло
Песков: отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгоднымПесков: отравление Навального вряд ли могло быть кому-то выгодным
В Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города КускоВ Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города Куско
Ефремов в момент аварии не был за рулем, заявил еще один свидетельЕфремов в момент аварии не был за рулем, заявил еще один свидетель

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru