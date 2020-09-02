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В Екатеринбурге еще одна школа из-за COVID-19 переведена на «удаленку»
11:22
Фото: vk.com
После того, как у одного из сотрудников учебного заведения заподозрили корнавирус, было принято решение о переводе на "удаленку" еще одной школы в Екатеринбурге, передает агентство "Интерфакс".
Как пояснили представители местного департамента образования, дистанционно пока будут учиться ребята из школы № 179.
Учащиеся школы в поселке Северка были вновь переведены на дистанционное обучение согласно предписанию Роспотребнадзора. Причиной этого стал возможный коронавирус у одного из сотрудников образовательного учреждения. В администрации Екатеринбурга отметили, что предписание администрация школы получила 31 августа.
Период дистанционного обучения составит две недели. Всем работникам школы предстоит пройти тестирование на коронавирус.
Ранее по предписанию Роспотребнадзора на удаленный формат учебы были переведены ребята одного из классов екатеринбургской гимназии № 120. Как стало известно, заболеть СOVID-19 мог один из учащихся. Кроме того, две недели дистанционного обучения предстоит и ученикам школы № 148, где предположительно инфицирован один из сотрудников.
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