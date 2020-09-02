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В Петербурге умер бывший солист «Ласкового мая» Александр Прико


08:33
В Петербурге умер бывший солист «Ласкового мая» Александр ПрикоФото: kpopnews.ru

Артист скончался после длительного лечения, рассказал солист музыкального коллектива Юрий Шатунов.

На своей официальной странице в Instagram он выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной Александра Прико.

В начале августа продюсер группы Андрей Разин рассказал о проблемах со здоровьем, которые возникли у Александра Прико. В тяжелом состоянии его доставили во 2-е терапевтическое отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца Северной столицы.

В последнее время Александр Прико проживал с семьей и работал в Санкт-Петербурге.

Группа "Ласковый май" была организована 6 декабря 1986 года в Оренбургской школе-интернате No 2 по инициативе Сергея Кузнецова, который руководил музыкальным кружком, его коллеги Вячеслава Пономарева и воспитанника Юрия Шатунова. Будущему солисту было тогда лишь тринадцать лет.

Коллектив стремительно стал одной из наиболее популярных отечественных поп-групп. Визитной карточной группы стала композиция "Белые розы", которую создал Сергей Кузнецов и исполнил Юрий Шатунов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 127

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