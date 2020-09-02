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В Петербурге умер бывший солист «Ласкового мая» Александр Прико
08:33
Фото: kpopnews.ru
Артист скончался после длительного лечения, рассказал солист музыкального коллектива Юрий Шатунов.
На своей официальной странице в Instagram он выразил соболезнования в связи с безвременной кончиной Александра Прико.
В начале августа продюсер группы Андрей Разин рассказал о проблемах со здоровьем, которые возникли у Александра Прико. В тяжелом состоянии его доставили во 2-е терапевтическое отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца Северной столицы.
В последнее время Александр Прико проживал с семьей и работал в Санкт-Петербурге.
Группа "Ласковый май" была организована 6 декабря 1986 года в Оренбургской школе-интернате No 2 по инициативе Сергея Кузнецова, который руководил музыкальным кружком, его коллеги Вячеслава Пономарева и воспитанника Юрия Шатунова. Будущему солисту было тогда лишь тринадцать лет.
Коллектив стремительно стал одной из наиболее популярных отечественных поп-групп. Визитной карточной группы стала композиция "Белые розы", которую создал Сергей Кузнецов и исполнил Юрий Шатунов.
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