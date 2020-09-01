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В Казани возбудили уголовное дело по факту стрельбы в отделе полиции


15:23
В Казани возбудили уголовное дело по факту стрельбы в отделе полицииФото: vk.com

В Татарстане следственные органы возбудили уголовное дело в отношении полицейского, стрелявшего из ружья в отделении, передает агентство "Интерфакс".

Инцидент произошел в коридоре ОП № 3 "Зареченский" УМВД РФ Казани.

По итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст. "Превышение должностных полномочий". Расследование взяла на особый контроль прокуратура республики, заявил старший помощник главы ведомства по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ранее стало известно о служебной проверке, которую МВД Татарстана инициировало в связи с появлением в социальных сетях видеоматериала. Установлено, что на кадрах был запечатлен сотрудник отдела полиции No 3 "Зареченский" УМВД РФ по Казани. Силовик целился и стрелял куда-то из ружья, находясь в коридоре казенного здания. При этом рядом были видны проходящие люди.

В региональном главке полиции, комментируя случившееся, также пояснили, что в результате инцидента пострадавших нет.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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