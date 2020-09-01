|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Казани возбудили уголовное дело по факту стрельбы в отделе полиции
15:23
Фото: vk.com
В Татарстане следственные органы возбудили уголовное дело в отношении полицейского, стрелявшего из ружья в отделении, передает агентство "Интерфакс".
Инцидент произошел в коридоре ОП № 3 "Зареченский" УМВД РФ Казани.
По итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст. "Превышение должностных полномочий". Расследование взяла на особый контроль прокуратура республики, заявил старший помощник главы ведомства по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Ранее стало известно о служебной проверке, которую МВД Татарстана инициировало в связи с появлением в социальных сетях видеоматериала. Установлено, что на кадрах был запечатлен сотрудник отдела полиции No 3 "Зареченский" УМВД РФ по Казани. Силовик целился и стрелял куда-то из ружья, находясь в коридоре казенного здания. При этом рядом были видны проходящие люди.
В региональном главке полиции, комментируя случившееся, также пояснили, что в результате инцидента пострадавших нет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|