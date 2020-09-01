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В России за сутки выявили 4 952 новых случаев заражения COVID-19
15:09
Фото: vk.com
За минувшие сутки количество выявленных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4 952.
Положительные тесты были зафиксированы на территории 84 регионов страны, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.
Накануне, 1 сентября, уровень суточного прироста понизился - в России зарегистрировали 4,7 тыс. заболевших. Однако сегодня он вновь возрос, приблизившись к 5 тыс. Ранее тенденция к росту сохранялась практически каждый день в период с 27 августа.
По официальным данным, на текущий момент в РФ нарастающим итогом выявили 1 005 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались более 17,4 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом, свыше 821,1 тыс. выздоровели и уже были выписаны, в том числе, почти 5,5 тыс. за последний день.
На текущий момент около 166,4 тыс. человек с выявленным коронавирусом продолжают лечение.
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