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В России выявлено еще 4 993 зараженных коронавирусом


11:41
В России выявлено еще 4 993 зараженных коронавирусомФото: vk.com

Пятый день подряд в России не уменьшается суточный прирост заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в стране было выявлено еще 4 993 человека, заразившихся COVID-19.

За период с начала пандемии в РФ в общей сложности было зафиксировано 995 319 положительных тестов на коронавирус. Сейчас наша страна остается на четвертом месте в мире по числу зараженных COVID-19, вслед за Соединенными Штатами с почти 6 млн зараженных, Бразилией (3,86 млн) и Индией (3,62 млн).

Как информирует федеральный оперативный штаб, за последний день новые случаи были зарегистрированы в 83 регионах страны. В частности, в Москве и Подмосковье за сутки положительными оказались 685 и 146 тестов соответственно, в Петербурге - 188, в Нижегородской области - 138, в Калмыкии - 132.

Уровень суточного прироста увеличивается в России уже пятый день подряд. В минувшую среду, 26 августа, штаб сообщил о рекордно низком за период с апреля значении - 4676, однако затем каждые последующие сутки фиксировалось 4711, 4829, 4941 заражений. Накануне, в воскресенье, 30 августа, в стране зарегистрировали еще 4980 положительных тестов на коронавирус.

За минувшие сутки в России среди пациентов с подтвержденным диагнозом зафиксировали 83 летальных исхода. За весь период пандемии в нашей стране от осложнений заболевания скончались 17 176 человек. Признаны выздоровевшими свыше 809 тыс. пациентов.

Автор: Злата Богатова

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