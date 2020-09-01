|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Меркель считает незаконными санкции США против «Северного потока - 2»
05:35
Фото: spiegel.de
Правительство Германии заинтересовано в том, чтобы газопровод "Северный поток - 2" был достроен, несмотря на санкции Соединенных Штатов.
В Берлине решение американских властей сочли экстерриториальным и противозаконным, подтвердила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Как заявила Ангела Меркель, германское руководство считает санкции, объявленные Вашингтоном, неправомерными. Их действие выходит за пределы Соединенных Штатов, подчеркнула канцлер ФРГ. На эту тему она высказалась во время официального визита в Штральзунд, передает агентство Dpa.
Канцлер подчеркнула, что газопровод должен быть достроен.
В прошлом Меркель уже не раз заявляла о том, что необходимо реализовать проект "Северный поток - 2". После того, как в Берлин на лечение доставили российского оппозиционера Алексея Навального, который, предположительно, мог быть отравлен, германский канцлер заявила, что не нужно увязывать случившееся с созданием газопровода.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|