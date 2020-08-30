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В Бугульме застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей в 2018 году
19:24
Фото: novorosinform.org
Правоохранительные органы Татарстана приступили к выяснению обстоятельств гибели предпринимателя Евгения Деданина, передают российские СМИ.
Со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры уточняется, что два года назад бизнесмен во время попытки ограбления убил двух нападавших.
По данным ведомства, в Бугульме был убит предприниматель Евгений Деданин. В 2018 году он смертельно ранил двух грабителей, которые совершили нападение на его дом.
Согласно имеющимся данным, в Деданина стреляли сегодня днем, когда он находился на территории базы, которая принадлежит его фирме. От полученных ранений предприниматель погиб на месте. К месту происшествия ранее выезжал и.о. прокурора Бугульмы Нияз Мисбахов. Правоохранительные органы приступили к работе по выяснению всех обстоятельств случившегося.
В ряде региональных СМИ появились сообщения о том, что покушение мог совершить мстивший за погибших друзей выходец из Армении. Мужчину, последнее время проживавшего под Самарой, задержал один из сотрудников компании погибшего бизнесмена. По данным некоторых источников, киллером может оказаться 54-летний Араик Мирзоян.
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