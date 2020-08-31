ИнтерНовости - новости в стране и мире
Опубликовано видео, снятое Навальным незадолго до госпитализации
Опубликовано видео, снятое Навальным незадолго до госпитализации
В Бугульме застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей в 2018 году
В Бугульме застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей в 2018 году
Россияне стали активнее использовать кредитные карты
Россияне стали активнее использовать кредитные карты
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Бугульме застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей в 2018 годуВ Бугульме застрелили бизнесмена, убившего двух грабителей в 2018 году
В Перми вынесли приговор по делу о реабилитации нацизмаВ Перми вынесли приговор по делу о реабилитации нацизма
Завершено исследование доказательств по делу ЕфремоваЗавершено исследование доказательств по делу Ефремова
Путин: Россия не является «страной-бензоколонкой»Путин: Россия не является «страной-бензоколонкой»
В Минске задерживают участников студенческой акции протестаВ Минске задерживают участников студенческой акции протеста

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Перми вынесли приговор по делу о реабилитации нацизма


16:53
В Перми вынесли приговор по делу о реабилитации нацизмаФото: sledcom.ru суд

Жителя Пермского края признали виновным и приговорили к обязательным работам, передает ТАСС.

Согласно вынесенному вердикту, компьютер Даниила Симанова будет конфискован в доход государства.

Как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда, местный житель был признан виновным в попытке реабилитации нацизма и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, компьютер Даниила Симанова будет конфискован в доход государства.

Расследование этого и еще одного аналогичного уголовного дела было завершено в минувшем июле. Как информировала тогда пресс-служба СКР, в попытке реабилитации нацизма обвинялись пермяк Даниил Симанов и Вячеслав Круглов из Ульяновска.

Как установили следователи, 4 мая житель Перми использовал приложение в социальной сети и отправил фото изменника Родины Власова. В последующем снимок транслировался в рамках акции "Бессмертный полк онлайн" вместе с фото ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Круглова обвиняли в подобных действиях: он поместил в своей заявке снимок, на котором был изображен лидер фашистской Германии Адольф Гитлер.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
        

Популярное

Абэ объявил об отставке из-за состояния здоровьяАбэ объявил об отставке из-за состояния здоровья
В Берлине на акции протеста задержали более 300 человекВ Берлине на акции протеста задержали более 300 человек
В Индии за сутки выявлено более 77 тыс. зараженных COVID-19В Индии за сутки выявлено более 77 тыс. зараженных COVID-19
1 сентября около Земли пролетит астероид размером с многоэтажку1 сентября около Земли пролетит астероид размером с многоэтажку
Отправляющихся за границу россиян предупредили об угрозе преследования СШАОтправляющихся за границу россиян предупредили об угрозе преследования США

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru