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В Перми вынесли приговор по делу о реабилитации нацизма
16:53
Фото: sledcom.ru суд
Жителя Пермского края признали виновным и приговорили к обязательным работам, передает ТАСС.
Согласно вынесенному вердикту, компьютер Даниила Симанова будет конфискован в доход государства.
Как рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда, местный житель был признан виновным в попытке реабилитации нацизма и приговорен к наказанию в виде 200 часов обязательных работ. Кроме того, компьютер Даниила Симанова будет конфискован в доход государства.
Расследование этого и еще одного аналогичного уголовного дела было завершено в минувшем июле. Как информировала тогда пресс-служба СКР, в попытке реабилитации нацизма обвинялись пермяк Даниил Симанов и Вячеслав Круглов из Ульяновска.
Как установили следователи, 4 мая житель Перми использовал приложение в социальной сети и отправил фото изменника Родины Власова. В последующем снимок транслировался в рамках акции "Бессмертный полк онлайн" вместе с фото ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Круглова обвиняли в подобных действиях: он поместил в своей заявке снимок, на котором был изображен лидер фашистской Германии Адольф Гитлер.
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