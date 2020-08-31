|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Отец Цоя заявил, что не просил Путина отменить выход фильма Учителя
31.8.2020 20:23
Фото: uk38.ru
Как заявил отец лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя Роберт, распространившиеся в СМИ публикации являются враньем.
"Никогда ничего никому не писал я", — заявил он в беседе с РЕН ТВ на просьбу прокомментировать послание президенту.
Сведения о том, что родственники музыканта, недовольные новым проектом Алексея Учителя "Цой", обратились к президенту РФ с письмом, отец артиста назвал "враками".
Ранее "Газета.ру" сообщила о том, что наследники Виктора Цоя обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода фильма Алексея Учителя. В публикации цитировался текст, подписанный отцом и сыном музыканта.
В материале отмечалось, что родственники Цоя восприняли кинокартину как "пошлое зрелище", которое нарушает их права. Поэтому они обратились к главе государства с просьбой о безотлагательном начале проверки с последующим принятием надлежащих мер.
Как уже сообщалось, премьеру фильма "Цой" российского режиссера Алексея Учителя было решено перенести: показ ленты начнется не в конце августа, как предполагалось ранее, а в начале сентября.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|