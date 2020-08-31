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Отец Цоя заявил, что не просил Путина отменить выход фильма Учителя


31.8.2020 20:23
Отец Цоя заявил, что не просил Путина отменить выход фильма УчителяФото: uk38.ru

Как заявил отец лидера рок-группы "Кино" Виктора Цоя Роберт, распространившиеся в СМИ публикации являются враньем.

"Никогда ничего никому не писал я", — заявил он в беседе с РЕН ТВ на просьбу прокомментировать послание президенту.

Сведения о том, что родственники музыканта, недовольные новым проектом Алексея Учителя "Цой", обратились к президенту РФ с письмом, отец артиста назвал "враками".

Ранее "Газета.ру" сообщила о том, что наследники Виктора Цоя обратились к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода фильма Алексея Учителя. В публикации цитировался текст, подписанный отцом и сыном музыканта.

В материале отмечалось, что родственники Цоя восприняли кинокартину как "пошлое зрелище", которое нарушает их права. Поэтому они обратились к главе государства с просьбой о безотлагательном начале проверки с последующим принятием надлежащих мер.

Как уже сообщалось, премьеру фильма "Цой" российского режиссера Алексея Учителя было решено перенести: показ ленты начнется не в конце августа, как предполагалось ранее, а в начале сентября.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 155

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