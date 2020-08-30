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В Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города КускоВ Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города Куско

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В Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города Куско


11:05
В Перу от осложнений COVID-19 умер мэр города КускоФото: livejournal.com

Мэр перуанского города Куско Рикардо Вальдеррама Фернандес был госпитализирован еще в конце июля.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета в своем Facebook, у 75-летнего градоначальника ранее подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

Мэра Куско госпитализировали 24 июля и все это время врачи боролись за его жизнь. Медики оценивали состояние Рикардо Вальдеррама, его пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких, указано в сообщении. Несмотря на все усилия специалистов, глава Куско скончался.

По данным официальной статистики, за период с начала пандемии в Перу было выявлено свыше 647 тыс. случаев заражения COVID-19. Среди пациентов с подтвержденным коронавирусом зафиксировано более 28 тыс. смертельных исходов.

В минувшем июле в Свердловской области скончался 43-летний министр Дмитрий Дегтярев, заразившийся COVID-19. Руководитель ведомства, отвечающего за агропромышленный комплекс и потребительский рынок региона, умер в больнице спустя несколько недель после того, как у него диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Заболевание протекало тяжело, Дегтярев был подключен к аппарату ИВЛ.

Автор: Злата Богатова

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