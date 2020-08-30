Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Роскосмос в августе зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей

30.8.2020 18:54

Фото: compromat.ws



В течение августа специалистами Роскосмоса было зафиксировано около восьмидесяти случаев сближения астероидов с нашей планетой, передает ТАСС.



Наименьшее расстояние при этом составляло порядка 8 тыс. км.



Как сообщили журналистам представители госкорпорации, в течение августа астероиды восемьдесят раз сближались с нашей планетой. С небесными телами из группы Аполлонов подобное случается довольно часто, отметили в Роскосмосе. При этом подавляющее большинство случаев сближения, которые были зафиксированы за август, происходили с новыми, еще не изученными объектами.



Лишь десять астероидов были обнаружены исследователями ранее, в период 2007-2018 годов. В Роскосмосе пояснили, что как только ученые находят объекты, траектория которых может пролегать около Земли, "рассчитываются орбиты на долгосрочную перспективу и потенциальная опасность".



Ранее в НАСА сообщили о том, что в первый день осени вблизи нашей планеты пролетит астероид 2011 ES4. Диаметр этого небесного тела, как указано в сообщении на официальном сайте американского агентства, составляет от 22 до 49 метров. Астероид пролетит вблизи Земли в 16:12 по всемирному времени UTC (19:12 по Москве) со скоростью 8,16 км/с.



Отмечалось, что он приблизится к поверхности нашей планеты на расстояние в 121 тыс. км, т.е. окажется в три раза ближе, чем Луна, отдаленная от Земли на 384 тыс. км. В следующий раз такое явление может случиться лишь в 2032 году. Согласно прогнозам ученых, к нашей планете приблизится астероид 2008 DB.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 107

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.8.2020 11:12 Маск представил свинью с чипом, вживленным в мозг

Маск представил свинью с чипом, вживленным в мозг 20.8.2020 19:18 Экипаж МКС из-за падения давления изолируют в российском сегменте

Экипаж МКС из-за падения давления изолируют в российском сегменте 20.8.2020 10:47 NASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле Земли

NASA сообщает о гигантской аномалии в магнитном поле Земли 19.8.2020 19:06 Увиденные с МКС неопознанные объекты назвали космическим мусором

Увиденные с МКС неопознанные объекты назвали космическим мусором 19.8.2020 16:42 Ученые раскрыли неизвестный механизм заражения коронавирусом