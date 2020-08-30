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Роскосмос в августе зафиксировал 80 сближений астероидов с Землей


30.8.2020 18:54
Роскосмос в августе зафиксировал 80 сближений астероидов с ЗемлейФото: compromat.ws

В течение августа специалистами Роскосмоса было зафиксировано около восьмидесяти случаев сближения астероидов с нашей планетой, передает ТАСС.

Наименьшее расстояние при этом составляло порядка 8 тыс. км.

Как сообщили журналистам представители госкорпорации, в течение августа астероиды восемьдесят раз сближались с нашей планетой. С небесными телами из группы Аполлонов подобное случается довольно часто, отметили в Роскосмосе. При этом подавляющее большинство случаев сближения, которые были зафиксированы за август, происходили с новыми, еще не изученными объектами.

Лишь десять астероидов были обнаружены исследователями ранее, в период 2007-2018 годов. В Роскосмосе пояснили, что как только ученые находят объекты, траектория которых может пролегать около Земли, "рассчитываются орбиты на долгосрочную перспективу и потенциальная опасность".

Ранее в НАСА сообщили о том, что в первый день осени вблизи нашей планеты пролетит астероид 2011 ES4. Диаметр этого небесного тела, как указано в сообщении на официальном сайте американского агентства, составляет  от 22 до 49 метров. Астероид пролетит вблизи Земли в 16:12 по всемирному времени UTC (19:12 по Москве) со скоростью 8,16 км/с.

Отмечалось, что он приблизится к поверхности нашей планеты на расстояние в 121 тыс. км, т.е. окажется в три раза ближе, чем Луна, отдаленная от Земли на 384 тыс. км. В следующий раз такое явление может случиться лишь в 2032 году. Согласно прогнозам ученых, к нашей планете приблизится астероид 2008 DB.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 107

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