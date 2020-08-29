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1 сентября около Земли пролетит астероид размером с многоэтажку


09:17
1 сентября около Земли пролетит астероид размером с многоэтажкуФото: bipbap.ru

В первый день осени вблизи нашей планеты пролетит астероид 2011 ES4.

Диаметр этого небесного тела, как указано в сообщении на официальном сайте НАСА, составляет  от 22 до 49 метров.

По данным американских специалистов, астероид пролетит вблизи Земли 1 сентября в 16:12 по всемирному времени UTC (19:12 по Москве) со скоростью 8,16 км/с. Отмечается, что он приблизится к поверхности нашей планеты на расстояние в 121 тыс. км, т.е. окажется в три раза ближе, чем Луна, отдаленная от Земли на 384 тыс. км.

В НАСА отмечают, что в следующий раз такое явление может случиться лишь в 2032 году. Согласно прогнозам ученых, к нашей планете приблизится астероид 2008 DB.

В сообщении американского агентства подчеркивается, что 2011 ES4 не представляет опасности для землян. Даже в случае, если бы его траектория соприкасалась с нашей планетой, учитывая его относительно небольшие размеры, небесное тело во время падения полностью бы сгорело в атмосфере.

Ученые открыли астероид 2011 ES4 в 2011 году. По данным специалистов, он входит в группу Аполлонов - астероидов, орбиты которых пересекают орбиту нашей планеты с внешней стороны.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 115

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