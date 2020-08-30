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В ходе протестной акции в Минске задержали более 100 человек


30.8.2020 17:21
В ходе протестной акции в Минске задержали более 100 человекФото: vk.com

Для охраны резиденции президента страны Александра Лукашенко прибыли семь БТР, передает агентство "Интерфакс".

Силовики продолжают задерживать манифестантов, которые движутся в сторону Дворца Независимости и выставочного комплекса "Белэкспо".

Как стало известно, сначала два БТР с закрашенными номерами и опознавательными знаками появились возле Дворца Независимости в Минске. Примерно через полчаса туда прибыли еще пять военных машин с крупнокалиберными пулеметами.

Ранее к резиденции президента Александра Лукашенко устремились участники очередной протестной акции, организованной белорусскими оппозиционерами. По данным СМИ, силовики уже успели задержать около 120 человек.

Правоохранители также проводили задержание накануне, когда в Минске прошла женская акция солидарности.

Сегодня у белорусского лидера, который, по официальным данным ЦИК страны, вновь одержал уверенную победу на президентских выборах, день рождения. Александру Лукашенко исполняется 66 лет.

Главу РБ ранее поздравил по телефону российский коллега Владимир Путин. Лидеры двух стран во время беседы договорились о скорой встрече в Москве. Как информировала пресс-служба Кремля, президенты РФ и Беларуси могут увидеться уже в ближайшие недели.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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