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Путин в скором времени проведет встречу с Лукашенко
15:05
Фото: smi2.net
Лидеры Российской Федерации и Белоруссии сегодня договорились о встрече, которая состоится в самое ближайшее время, информирует пресс-служба Кремля.
Как стало известно, Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве.
Российский президент Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко договорились о скорой встрече в Москве в ходе очередной телефонной беседы, указано в сообщении. Политики созванивались сегодня, 30 августа, когда президент РБ отмечает свой день рождения: Лукашенко исполняется шестьдесят шесть лет.
Как отмечает пресс-служба Кремля, Путин "тепло поздравил" Лукашенко, после чего лидеры двух стран вновь подтвердили свой настрой на укрепление взаимодействия и наращивание взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах. Предполагается, что встреча на высшем уровне может состояться в Москве уже в течение ближайших недель.
Ранее глава РФ подтвердил, что в Москве считают выборы в Белоруссии легитимными и состоявшимися. В недавнем интервью каналу "Россия-1" (ВГТРК) Путин сказал, что в мире вообще нет "ничего идеального", когда комментировал обстановку в соседнем государстве, где уже три недели продолжаются протесты.
Белорусская оппозиция тем временем вновь проводит масштабную акцию протеста в Минске. Власти начали предпринимать меры еще накануне, когда в центре города появились заграждения. Сегодня утром по столичным улицам к центру устремились колонны спецтехники с силовиками.
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