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В Минске после разгона митинга задержали 14 человек
07:35
Фото: kapital.kz
Правозащитники насчитали четырнадцать задержанных у Дома правительства, где накануне вечером прошел очередной протестный митинг.
Как сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна", манифестантов "доставили в РУВД Советского района Минска".
Представители ГУВД Мингорисполкома подтвердили, что несколько участников несанкционированной акции в центре города были задержаны, не уточнив их количество.
Отмечается, что митингующие, собравшись возле Дома правительства в самом центре белорусской столицы, держали бело-красно-белые флаги и скандировали лозунги в поддержку задержанных ранее сторонников оппозиции. В общей сложности в акции приняли участие несколько сотен людей.
Правоохранители сначала призывали собравшихся разойтись через громкоговорители. После того, как митингующие проигнорировали их рекомендации, на площади появились бойцы ОМОНа. Вскоре порядка 100 человек были блокированы силовиками в расположенном рядом католической церкви - Красном костеле.
В момент проведения акции в белорусской столице существенно понизилась скорость мобильного интернета. Как пояснили в пресс-службе одного из операторов, ограничения вводились по требованию властей.
Ранее стало известно о том, что белорусский президент Александр Лукашенко не брал телефонную трубку, когда с ним пытались связаться французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. В результате политики провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
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