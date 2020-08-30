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В Киеве предсказали катастрофу хуже Чернобыля
30.8.2020 16:06
Фото: vk.com
Ситуация с шахтными водами на территории Донбасса способна стать причиной экологической катастрофы, которая окажется масштабнее аварии на Чернобыльской АЭС.
С таким утверждением выступил Витольд Фокин, в прошлом занимавший пост первого премьер-министра независимой Украины, а сейчас являющийся заместителем председателя делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.
На эту тему Витольд Фокин высказался в интервью изданию "Страна.ua". Как подчеркнул государственный деятель, на сегодняшний день "Донбасс по существу разрушен, все его мощности, инфраструктура уничтожены". По его словам, возник риск экологической катастрофы, причем в самое ближайшее время.
Фокин подчеркнул, что свыше четырехсот оказались "водонакопителей и шламоотстойников переполнены" после того, как многие шахты региона перестали использоваться и были затоплены. Сейчас они практически брошены на произвол судьбы, отметил
бывший глава Совмина УССР.
Напомним, в первых числах августа Фокин начал участвовать в переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе в рамках ТКГ.
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