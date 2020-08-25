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В порту Бейрута найдены еще 79 контейнеров с опасными химикатами
25.8.2020 11:02
Фото: rtr-vesti.ru
Ливанские военные и их французские коллеги обнаружили в порту Бейрута еще около восьмидесяти контейнеров, в которых находятся представляющие потенциальную опасность химические вещества. О результатах проверки порта информирует сегодня пресс-служба ливанской армии.
Как стало известно, обследование территории столичного порта проводилось в период с 14 по 22 августа. В результате спецподразделение инженерных сил, действовавшее совместно с экспертами из Франции, обнаружили в общей сложности 79 контейнеров с потенциально опасными химикатами.
В сообщении указано, что специалисты уже предприняли все необходимые меры предосторожности. Название химических веществ, утечка которых может быть опасна для жизни, пресс-служба армии Ливана пока не уточнила.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на члена французской команды, прибывшей в Бейрут для оказания помощи в ликвидации последствий масштабной катастрофы, сообщило о том, что в порту ливанской столицы могут оставаться контейнеры с токсичными химикатами. Содействие ливанским военным в работах по устранению последствий масштабной катастрофы также оказывали специалисты из Италии.
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