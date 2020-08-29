|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Власти стягивают в центр Минска колонны автозаков и спецтехники
10:42
Фото: vk.com
Белорусская оппозиция выразила намерение провести сегодня, 30 августа, очередную масштабную акцию протеста.
Накануне, когда в центре Минска проходила женская акция солидарности, метрополитен объявил о закрытии нескольких станций. Кроме того, на улицах столицы заранее начали устанавливать заграждения.
На улицах Минска вновь можно увидеть большое количество спецтехники и автозаков. По данным ТАСС, по столице едут крытые военные грузовики с бойцами ОМОН, доставляя силовиков с базы в микрорайоне Уручье к центру города.
Отмечается, что большая колонна выдвинулась примерно в 7 часов утра по местному времени (совпадает с Москвой) и направилась по проспекту Независимости к одноименной площади, где расположен Дом правительства Белоруссии. В этом месте белорусская оппозиция собирает сегодня своих единомышленников.
Накануне в Минске состоялась женская акция солидарности. Участницы прошли шествием по улицам города, рядом также находились силовики, в том числе, бойцы ОМОН. По данным белорусских СМИ, правоохранительные органы призывали женщин разойтись с несанкционированного мероприятия и проводили задержания, пытаясь блокировать колонны.
В минувшую субботу в центре белорусской столицы начали устанавливать заграждения. Ряд станций метро в центре Минска на время прекратил обслуживание пассажиров - поезда проезжали там без остановок. Как пояснили представители столичной подземки, меры предприняты в целях обеспечения безопасности людей.
Протестные акции в Белоруссии не утихают с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Как объявил позже ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,10% голосов, представительница оппозиции Светлана Тихановская - 10,12% голосов.
Соперница президента отказалась признавать результаты голосования, после чего оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти. Накануне оппозиционеры вновь обратились к официальному Минску с призывом начать диалог.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|