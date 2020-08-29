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Власти стягивают в центр Минска колонны автозаков и спецтехники


10:42
Власти стягивают в центр Минска колонны автозаков и спецтехникиФото: vk.com

Белорусская оппозиция выразила намерение провести сегодня, 30 августа, очередную масштабную акцию протеста.

Накануне, когда в центре Минска проходила женская акция солидарности, метрополитен объявил о закрытии нескольких станций. Кроме того, на улицах столицы заранее начали устанавливать заграждения.

На улицах Минска вновь можно увидеть большое количество спецтехники и автозаков. По данным ТАСС, по столице едут крытые военные грузовики с бойцами ОМОН, доставляя силовиков с базы в микрорайоне Уручье к центру города.

Отмечается, что большая колонна выдвинулась примерно в 7 часов утра по местному времени (совпадает с Москвой) и направилась по проспекту Независимости к одноименной площади, где расположен Дом правительства Белоруссии. В этом месте белорусская оппозиция собирает сегодня своих единомышленников.

Накануне в Минске состоялась женская акция солидарности. Участницы прошли шествием по улицам города, рядом также находились силовики, в том числе, бойцы ОМОН. По данным белорусских СМИ, правоохранительные органы призывали женщин разойтись с несанкционированного мероприятия и проводили задержания, пытаясь блокировать колонны.

В минувшую субботу в центре белорусской столицы начали устанавливать заграждения. Ряд станций метро в центре Минска на время прекратил обслуживание пассажиров - поезда проезжали там без остановок. Как пояснили представители столичной подземки, меры предприняты в целях обеспечения безопасности людей.

Протестные акции в Белоруссии не утихают с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Как объявил позже ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,10% голосов, представительница оппозиции Светлана Тихановская - 10,12% голосов.

Соперница президента отказалась признавать результаты голосования, после чего оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти. Накануне оппозиционеры вновь обратились к официальному Минску с призывом начать диалог.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 135

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