Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти стягивают в центр Минска колонны автозаков и спецтехники

10:42

Фото: vk.com



Белорусская оппозиция выразила намерение провести сегодня, 30 августа, очередную масштабную акцию протеста.



Накануне, когда в центре Минска проходила женская акция солидарности, метрополитен объявил о закрытии нескольких станций. Кроме того, на улицах столицы заранее начали устанавливать заграждения.



На улицах Минска вновь можно увидеть большое количество спецтехники и автозаков. По данным ТАСС, по столице едут крытые военные грузовики с бойцами ОМОН, доставляя силовиков с базы в микрорайоне Уручье к центру города.



Отмечается, что большая колонна выдвинулась примерно в 7 часов утра по местному времени (совпадает с Москвой) и направилась по проспекту Независимости к одноименной площади, где расположен Дом правительства Белоруссии. В этом месте белорусская оппозиция собирает сегодня своих единомышленников.



Накануне в Минске состоялась женская акция солидарности. Участницы прошли шествием по улицам города, рядом также находились силовики, в том числе, бойцы ОМОН. По данным белорусских СМИ, правоохранительные органы призывали женщин разойтись с несанкционированного мероприятия и проводили задержания, пытаясь блокировать колонны.



В минувшую субботу в центре белорусской столицы начали устанавливать заграждения. Ряд станций метро в центре Минска на время прекратил обслуживание пассажиров - поезда проезжали там без остановок. Как пояснили представители столичной подземки, меры предприняты в целях обеспечения безопасности людей.



Протестные акции в Белоруссии не утихают с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. Как объявил позже ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,10% голосов, представительница оппозиции Светлана Тихановская - 10,12% голосов.



Соперница президента отказалась признавать результаты голосования, после чего оппозиция сформировала Координационный совет для передачи власти. Накануне оппозиционеры вновь обратились к официальному Минску с призывом начать диалог.



Автор: Злата Богатова

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