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Путин признал состоявшимися президентские выборы в Белоруссии
09:45
Фото: livejournal.com
Как заявил глава РФ Владимир Путин, в Москве исходят "из того, что выборы состоялись".
Российский лидер 10 августа был одним из первых политиков, которые поздравили Александра Лукашенко с победой.
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что президентские выборы, которые прошли в Белоруссии 9 августа, можно считать состоявшимися. На эту тему глава государства говорил в интервью, анонс которого был показан на телеканале "Россия 1".
Выборы на пост президента проводились в Белоруссии в период с 4 по 9 августа. Согласно результатам, которые огласил Центризбирком страны, с результатом 80,1% голосов победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко. Он остается у власти уже в течение двадцати шести лет.
За основную соперницу главы государства Светлану Тихановскую проголосовали 10,1%, сообщил ЦИК. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и объявила о формировании Координационного совета для передачи власти. Лукашенко назвал то попыткой захвата власти, после чего было возбуждено уголовное дело.
На фоне протестов, продолжающихся в Белоруссии с 9 августа, Лукашенко уже неоднократно делал заявления о внешней угрозе. Подчеркивая, что у рубежей страны активизировалось НАТО, белорусский лидер, в частности, обвинял Польшу в намерении отнять Гродненскую область. Сравнивая сегодняшние события с началом Великой Отечественной войны, Лукашенко подчеркивал, что совместно с Путиным будет защищать границы. По его словам, Запад рассматривает Белоруссию как трамплин, чтобы напасть на Россию.
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