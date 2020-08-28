ИнтерНовости - новости в стране и мире
Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
Обнародованы кадры российских учений у границы с Аляской
Обнародованы кадры российских учений у границы с Аляской
Путин признал состоявшимися президентские выборы в Белоруссии
Путин признал состоявшимися президентские выборы в Белоруссии
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Личный тренер Федора Емельяненко умер от осложнений коронавирусаЛичный тренер Федора Емельяненко умер от осложнений коронавируса
Маск представил свинью с чипом, вживленным в мозгМаск представил свинью с чипом, вживленным в мозг
Трамп: некоторым регионам США из-за демократов приходится покупать нефть в РФТрамп: некоторым регионам США из-за демократов приходится покупать нефть в РФ
В Лондоне найдены мертвыми финансистка из России и ее сынВ Лондоне найдены мертвыми финансистка из России и ее сын
В Швеции после инцидента с сожжением Корана начались беспорядкиВ Швеции после инцидента с сожжением Корана начались беспорядки

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Путин признал состоявшимися президентские выборы в Белоруссии


09:45
Путин признал состоявшимися президентские выборы в БелоруссииФото: livejournal.com

Как заявил глава РФ Владимир Путин, в Москве исходят "из того, что выборы состоялись".

Российский лидер 10 августа был одним из первых политиков, которые поздравили Александра Лукашенко с победой.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что президентские выборы, которые прошли в Белоруссии 9 августа, можно считать состоявшимися. На эту тему глава государства говорил в интервью, анонс которого был показан на телеканале "Россия 1".

Выборы на пост президента проводились в Белоруссии в период с 4 по 9 августа. Согласно результатам, которые огласил Центризбирком страны, с результатом 80,1% голосов победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко. Он остается у власти уже в течение двадцати шести лет.

За основную соперницу главы государства Светлану Тихановскую проголосовали 10,1%, сообщил ЦИК. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и объявила о формировании Координационного совета для передачи власти. Лукашенко назвал то попыткой захвата власти, после чего было возбуждено уголовное дело.

На фоне протестов, продолжающихся в Белоруссии с 9 августа, Лукашенко уже неоднократно делал заявления о внешней угрозе. Подчеркивая, что у рубежей страны активизировалось НАТО, белорусский лидер, в частности, обвинял Польшу в намерении отнять Гродненскую область. Сравнивая сегодняшние события с началом Великой Отечественной войны, Лукашенко подчеркивал, что совместно с Путиным будет защищать границы. По его словам, Запад рассматривает Белоруссию как трамплин, чтобы напасть на Россию.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 113

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19Центру Гамалеи выдали разрешение на испытания вакцины от COVID-19
Файзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильмаФайзиев не стал бы вырезать кадры с Ефремовым из своего нового фильма
Путин создал резерв правоохранителей по просьбе ЛукашенкоПутин создал резерв правоохранителей по просьбе Лукашенко
Байден может не дожить до инаугурации, предположил республиканецБайден может не дожить до инаугурации, предположил республиканец
Российского военного задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой УкраиныРоссийского военного задержали по подозрению в сотрудничестве с разведкой Украины

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru