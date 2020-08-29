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В Берлине на акции протеста задержали более 300 человек


07:19
В Берлине на акции протеста задержали более 300 человекФото: ostwest.tv

На акции протеста, проходившей накануне в столице ФРГ, полиция задержала более трехсот человек.

Люди вышли на улицы, выражая недовольство по поводу ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

В ходе шествия митингующие начали провоцировать стычки с полицией, в частности, рядом с посольством РФ. В результате инцидента пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, заявил сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гайзель.

Полицейские пытались остановить манифестантов из-за несоблюдения дистанции и отсутствия защитных масок, но часть участников акции продолжала следовать к Колонне Победы. Когда они проходили по улице Унтер-ден-линден, марш "застыл"  как раз у территории посольства РФ.

Позже власти ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли какой-либо угрозы российской дипмиссии. В правоохранительных органах уточнили, что у здания посольства собралось около 2-3 тыс. правых экстремистов, которые бросали в сотрудников полиции камни и бутылки. Вместе с тем, агрессивные действия не распространились на территорию дипмиссии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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