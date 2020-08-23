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Личный тренер Федора Емельяненко умер от осложнений коронавируса
11:49
Фото: telegra.ph
В Абакане умер Владимир Воронов, который долгое время был личным тренером прославленного российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко.
О печальном событии спортсмен сообщил в своем Instagram.
По словам знаменитого российского бойца смешанных единоборств (ММА) Федора Емельяненко, Владимир Воронов был с ним всегда в самые трудные и счастливые моменты. Рассказав в своем Instagram о кончине тренера, спортсмен отметил, что они сотрудничали с самого детства. Наставник стал частью его семьи.
Воронову было лишь пятьдесят пять лет.
По данным российских СМИ, причиной смерти тренера стали осложнения коронавирусной инфекции. После заражения Воронов попал в больницу, где у него диагностировали проблемы с сердцем и давлением. В последние дни он был в реанимации, врачи подключили его к аппарату ИВЛ.
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