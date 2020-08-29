Новости шоу-бизнеса

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В Индии за сутки выявлено более 77 тыс. зараженных COVID-19
29.8.2020 10:55
Фото: smi2.net
За последний день в Индии был установлен очередной рекорд по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом, передает The Guardian.
Со ссылкой на Минздрав страны сообщается, что диагноз подтвердился сразу у 77,2 тыс. человек. За период с начала пандемии в Индии в общей сложности было зарегистрировано уже около 3,4 млн случаев инфицирования COVID-19.
На протяжении последних трех недель - с 7 августа - в Индии практически ежедневно фиксируется наибольшее в мире количество летальных исходов среди зараженных коронавирусом. По данным официальной статистики, каждые сутки умирает около тысячи пациентов. По состоянию на 28 августа от различных последствий заражения COVID-19 скончались уже около 63 тыс. человек.
В Минздраве Индии сообщают, что свыше 2,6 млн зараженных COVID-19 уже смогли побороть болезнь.
Специалисты поясняют, что ситуация в Индии осложняется из-за распространения коронавируса в сельских и изолированных общинах, где весьма ограничены медицинские ресурсы. Кроме того, есть мнение о том, что по причине недостаточного охвата тестирования проблема COVID-19 в Индии на самом деле может оказаться еще более масштабной.
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