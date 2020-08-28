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В Лондоне найдены мертвыми финансистка из России и ее сын


10:30
Юлия ГекчедагФото: vk.com
Юлия Гекчедаг

ЧП случилось в восточной части столицы Великобритании, где были найдены мертвыми сменившая гражданство финансистка из России и ее ребенок.

По данным Daily Mail, 35-летняя Юлия Гекчедаг могла убить сына.

Предположительно, женщина могла сначала убить своего семилетнего сына Тимура, а затем покончить с собой, уточняет газета со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Лондона.

Известно, что несколько дней назад в полицию поступило заявление об исчезновении Гекчедаг и ее сына. В ходе начатых поисков правоохранители вскрыли двери квартиры, расположенной в районе Собачий Остров, передает РИА Новости. Внутри были обнаружены тела женщины и ее ребенка. Где в тот момент находился супруг погибшей финансистки, не уточняется.

Знакомые погибшей пояснили, что врачи ранее диагностировали у нее онкологическое заболевание. Несмотря на выявленный рак груди, женщина не жаловалась на болезненные ощущения, рассказали подруга и сосед.

В прошлом Гекчедаг работала в качестве аналитика в международном рейтинговом агентстве Moody's. Получив диплом Финансового университета в Москве, она вышла замуж за турецкого инвестиционного банкира и вскоре уехала с ним в Лондон, где приняла решение сменить гражданство.

Автор: Злата Богатова

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