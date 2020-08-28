Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Лондоне найдены мертвыми финансистка из России и ее сын

10:30

Фото: vk.com

Юлия Гекчедаг



ЧП случилось в восточной части столицы Великобритании, где были найдены мертвыми сменившая гражданство финансистка из России и ее ребенок.



По данным Daily Mail, 35-летняя Юлия Гекчедаг могла убить сына.



Предположительно, женщина могла сначала убить своего семилетнего сына Тимура, а затем покончить с собой, уточняет газета со ссылкой на источники в правоохранительных структурах Лондона.



Известно, что несколько дней назад в полицию поступило заявление об исчезновении Гекчедаг и ее сына. В ходе начатых поисков правоохранители вскрыли двери квартиры, расположенной в районе Собачий Остров, передает РИА Новости. Внутри были обнаружены тела женщины и ее ребенка. Где в тот момент находился супруг погибшей финансистки, не уточняется.



Знакомые погибшей пояснили, что врачи ранее диагностировали у нее онкологическое заболевание. Несмотря на выявленный рак груди, женщина не жаловалась на болезненные ощущения, рассказали подруга и сосед.



В прошлом Гекчедаг работала в качестве аналитика в международном рейтинговом агентстве Moody's. Получив диплом Финансового университета в Москве, она вышла замуж за турецкого инвестиционного банкира и вскоре уехала с ним в Лондон, где приняла решение сменить гражданство.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 10:05 В Швеции после инцидента с сожжением Корана начались беспорядки

В Швеции после инцидента с сожжением Корана начались беспорядки 28.8.2020 22:15 В ЮАР белые львы растерзали известного зоозащитника

В ЮАР белые львы растерзали известного зоозащитника 27.8.2020 22:13 Задержаны обстрелявшие автобус с оппозиционерами под Харьковом

Задержаны обстрелявшие автобус с оппозиционерами под Харьковом 27.8.2020 15:07 В Минске совершено нападение на посольство Ливии

В Минске совершено нападение на посольство Ливии 27.8.2020 13:33 Освобождены семь российских моряков, похищенных пиратами у берегов Африки