|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Швеции после инцидента с сожжением Корана начались беспорядки
10:05
Фото: censor.net
Полиции шведского города Мальме пришлось использовать специальные машины для разгона демонстрантов, передают зарубежные СМИ.
Причиной беспорядков стал инцидент с сожжением Корана.
Как сообщает телевизионный канал SVT, накануне вечером порядка трехсот человек собрались в районе Русенгорд. Митингующие устроили костер из покрышек и пиломатериалов, а после прибытия сотрудников полиции начали провоцировать с ними стычки.
В результате правоохранители, в которых манифестанты бросали бутылки, камни и пиротехнические изделия, были вынуждены применить спецсредства для разгона толпы.
Информации о пострадавших или задержанных из официальных источников пока не поступало.
Причиной инцидента в Мальме стало публичное сожжение Корана, которое устроил лидер датской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмус Палудан. Несмотря на запреты местных властей, он сделал это перед Исламским центром, который расположен на территории Русенгорда.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|