ИнтерНовости - новости в стране и мире
Российские военные рассказали о блокировке патруля в Сирии
Российские военные рассказали о блокировке патруля в Сирии
В Минске совершено нападение на посольство Ливии
В Минске совершено нападение на посольство Ливии
Лукашенко заявил, что жестко ответит на санкции ЕС
Лукашенко заявил, что жестко ответит на санкции ЕС
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Отправляющихся за границу россиян предупредили об угрозе преследования СШАОтправляющихся за границу россиян предупредили об угрозе преследования США
Лукашенко заявил, что жестко ответит на санкции ЕСЛукашенко заявил, что жестко ответит на санкции ЕС
Обнародованы кадры российских учений у границы с АляскойОбнародованы кадры российских учений у границы с Аляской
Берлинские врачи рассказали о состоянии НавальногоБерлинские врачи рассказали о состоянии Навального
В Калифорнии скончался создатель Скуби-ДуВ Калифорнии скончался создатель Скуби-Ду

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Четыре нападающих (продолжение)Четыре нападающих (продолжение)
Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»Ярмарка «ФОРМУЛА РУКОДЕЛИЯ МОСКВА. ОСЕНЬ 2020»
Мамины пирожные на бретонский манерМамины пирожные на бретонский манер

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Берлинские врачи рассказали о состоянии Навального


28.8.2020 20:44
Берлинские врачи рассказали о состоянии НавальногоФото: germanoncology.ru

Доставленный в Германию на лечение российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в коме, сообщили представители знаменитой клиники "Шарите".

По мнению берлинских специалистов, в состоянии пациента зафиксированы некоторые признаки улучшения.

Германские врачи рассказали о том, как продвигается лечение Алексея Навального. Как сообщили представители клиники, политик сейчас находится в отделении интенсивной терапии, он подключен к аппарату ИВЛ. Навальный в настоящее время остается в состоянии медикаментозной комы.

По мнению берлинских медиков,  непосредственной угрозы жизни пациента нет. Однако врачи оценивают состояние Навального по-прежнему как тяжелое.

Ранее в ФРГ пришли к выводу о том, что Навальному стало плохо из-за интоксикации субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Российские правоохранительные органы, продолжающие проверку по факту инцидента, пока не выявили никаких отравляющих либо сильнодействующих веществ.

Предполагалось, что 25 августа клиника "Шарите" проведет брифинг по Навальному, однако мероприятие отменили.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В порту Бейрута найдены еще 79 контейнеров с опасными химикатамиВ порту Бейрута найдены еще 79 контейнеров с опасными химикатами
Лукашенко не стал говорить с Меркель и МакрономЛукашенко не стал говорить с Меркель и Макроном
Норвежский спортсмен Нортуг признался в употреблении наркотиковНорвежский спортсмен Нортуг признался в употреблении наркотиков
СМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в БолгарииСМИ сравнивают болезнь Навального с отравлением бизнесмена Гебрева в Болгарии
Отправляющихся за границу россиян предупредили об угрозе преследования СШАОтправляющихся за границу россиян предупредили об угрозе преследования США

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru