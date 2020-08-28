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Берлинские врачи рассказали о состоянии Навального
28.8.2020 20:44
Фото: germanoncology.ru
Доставленный в Германию на лечение российский оппозиционер Алексей Навальный все еще находится в коме, сообщили представители знаменитой клиники "Шарите".
По мнению берлинских специалистов, в состоянии пациента зафиксированы некоторые признаки улучшения.
Германские врачи рассказали о том, как продвигается лечение Алексея Навального. Как сообщили представители клиники, политик сейчас находится в отделении интенсивной терапии, он подключен к аппарату ИВЛ. Навальный в настоящее время остается в состоянии медикаментозной комы.
По мнению берлинских медиков, непосредственной угрозы жизни пациента нет. Однако врачи оценивают состояние Навального по-прежнему как тяжелое.
Ранее в ФРГ пришли к выводу о том, что Навальному стало плохо из-за интоксикации субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Российские правоохранительные органы, продолжающие проверку по факту инцидента, пока не выявили никаких отравляющих либо сильнодействующих веществ.
Предполагалось, что 25 августа клиника "Шарите" проведет брифинг по Навальному, однако мероприятие отменили.
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