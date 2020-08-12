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Познер вступился за омских врачей, лечивших Навального
19:36
Фото: rusecocentre.ru
Известный российский журналист Владимир Познер высказался в защиту врачей, которые оказывали помощь оппозиционеру в Омске.
Обвинения в адрес российских медиков телеведущий назвал необоснованными, сообщает РИА Новости.
Как заявил Владимир Познер, вероятно, в Германии и России существуют различные подходы к подобным случаям. Ни отечественных, ни зарубежных врачей, не нужно обвинять в том, что они говорят неправду.
Познер также выразил мнение о том, что власти РФ не могут быть причастны к инциденту с Алексеем Навальным. Случившееся с российским оппозиционером для руководства страны гораздо менее выгодно, "если говорить холодно и без эмоций", чем дальнейшая деятельность политика, отметил телеведущий.
Ранее врачи берлинской клиники "Шарите" пришли к выводу, что Навальному стало плохо из-за интоксикации субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Российские правоохранительные органы, продолжающие проверку по факту инцидента, пока не выявили никаких отравляющих либо сильнодействующих веществ.
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