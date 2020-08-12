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В возрасте 110 лет умер старейший житель Японии


11:08
Японские долгожителиФото: ukrinform.info
Японские долгожители

В Японии несколько дней назад скончался Мотои Фукуниси, передают зарубежные СМИ.

Житель небольшого городка Симоцума в префектуре Ибараки считался самым старым в стране.

Мотои Фукуниси, которому было 110 лет, был признан старейшим жителем Японии, чей почтенный возраст был документально подтвержден, передает Jiji Press. Сейчас его титул перешел к 110-летнему Микидзо Уэде.

В начале прошлого года в Японии скончался 113-летний Масадзо Нонака, на тот момент официально считавшийся старейшим мужчиной нашей планеты. Долгожитель скончался в собственном доме в Асеро у подножия горы Мэакан в северной части Хоккайдо, где жил с семьей.

В 2013 году ушел из жизни 116-летний японец Дзироэмон Кимура, который был старейшим официально зарегистрированным человеком в мире.

По мнению ученых, секрет японского долголетия заключается в национальной кухне, которая включает в себя приготовленные щадящими способами разнообразные здоровые продукты. Кроме того, в рационе японцев практически нет соли и сахара.

Автор: Злата Богатова

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